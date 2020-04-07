Toplum Bilimleri Kurulu nedir? Toplum Bilimleri Kurulu görevi nedir, kimlerden oluşuyor? - Bakan Koca son dakika duyurdu...

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkili olan corona virüse ilişkin bugün yapılan Bilim Kurulu Toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son dakika açıklamalarında koronavirüse karşı alınan tedbir çalışmaları kapsamında Toplum Bilimleri Kurulu adında bir kurul oluşturulduğu duyuruldu. Bu son dakika açıklaması ardından vatandaşlarımız arama motorlarında yoğun şekilde Toplum Bilimleri Kurulu nedir, kimlerden oluşuyor ve görevi nedir? Şeklinde sorularla araştırmalar yapıyor. İşte tüm ayrıntılar...