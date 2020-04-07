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Toplum Bilimleri Kurulu nedir? , kimlerden oluşuyor? - Bakan Koca son dakika duyurdu...

Ülkemizde etkili olan koronavirüsü (covid-19) enfeksiyonuna ilişkin yaptığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Bilim Kurulu Toplantısının ardından yapılan son dakika açıklamasında corona virüse karşı verilen mücadelede 81 ilde Toplum Bilimleri Kurulu adında bir kurul oluşturulduğu bildirildi. Bu açıklama sonrasında vatandaşlarımız arama motorlarında yoğun şekilde Toplum Bilimleri Kurulu nedir, kimlerden oluşuyor, görevi nedir? Şeklinde sorularla araştırmalar yapmaya devam ediyor. Toplum Bilimleri Kurulu nedir, kimlerden oluşuyor ve görevi nedir sorularına ilişkin bilgileri haberimizde bulabileceksiniz. İşte detaylar….

Giriş Tarihi: 7.4.2020 20:27 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 20:26 ABONE OL
Toplum Bilimleri Kurulu nedir? Toplum Bilimleri Kurulu görevi nedir, kimlerden oluşuyor? - Bakan Koca son dakika duyurdu...

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkili olan corona virüse ilişkin bugün yapılan Bilim Kurulu Toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son dakika açıklamalarında koronavirüse karşı alınan tedbir çalışmaları kapsamında Toplum Bilimleri Kurulu adında bir kurul oluşturulduğu duyuruldu. Bu son dakika açıklaması ardından vatandaşlarımız arama motorlarında yoğun şekilde Toplum Bilimleri Kurulu nedir, kimlerden oluşuyor ve görevi nedir? Şeklinde sorularla araştırmalar yapıyor. İşte tüm ayrıntılar...

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Toplum Bilimleri Kurulu nedir? Toplum Bilimleri Kurulu görevi nedir, kimlerden oluşuyor? - Bakan Koca son dakika duyurdu...
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