Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan son dakika immun plazma tedavisi açıklaması! Kapasiteyi duyurdu...

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, "immün plazma" tedavisi için günde 750 bağışçıdan plazma alabilecek kapasitede olduklarını bildirdi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere karşı antikor içeren ilk plazma bağışını sırasında canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Yayında koronavirüsü atlatmış Doktor Kürşat Reşat Demir'den plazma alındı.

Bu sırada bağış hakkında açıklamalarda bulunan Kınık, "İyileştikten 14 gün sonra plazma alma işlemine başlayabiliyoruz. Bu süre 3 hafta kadar sürüyor. Kan verecek, plazma verecek olan vatandaşlarımızın bu süreye dikkat etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bir seferde 400 mililitrelik bir plazma alacaklarını söyleyen Kınık, "Bu miktar iki hastaya şifa olabilir" dedi.

KİMLER BAĞIŞ YAPABİLİR?

Hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş olduğu kanıtlanmış olan kişilerin bağış yapabileceğini belirten Kınık, "Sağlık bakanlığı bu hafta itibarıyla 400 civarındaki iyileşmiş hastamızın bilgilerini paylaştılar. Farklı üniversite hastanelerimizde de hastalar bu bağışı yapabilecekler" diye konuştu.

Kınık ayrıca, İstanbul, Gaziantep, Trabzon, İzmir, Ankara, Adana, Bursa, Samsun, Antalya ve Denizli olmak üzere 10 ilimizde 13 bağış noktası oluşturulduğunu söyledi. .