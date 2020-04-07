Ünlü futbolcuya saldıran taksiciye 3 yıl 9 ay hapis

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da forma giymekte olan forvet oyuncusu Abdou RazackTraore, 25 Eylül 2017 günü eşi ve arkadaşıyla birlikte Şişli'deki özel bir hastanenin önünden 34 TBS 05 plaka sayılı ticari taksiye bindi. Taksi şoförüne Levent'teki lüks bir otele gitmek istediğini belirten futbolcu, iddiaya göre taksi şoförünün güzergâhı değiştirerek, yolu uzattığını gördü. Bunun üzerine taksiciyi uyaran futbolcu, Piyalepaşa Bulvarı'na geldiğinde taksiden inmek istediğini söyledi.





PALAYLA KOVALADI

Yine iddiaya göre taksici, Traore'dan taksimetrenin yazdığı miktarın çok üstünde bir para talep etti. Futbolcu taksimetrede yazan parayı vermek istediğindeyse tartışma yaşandı. Bu esnada taraflar futbolcunun ve eşinin tavrına kızan şoför, aracında bulunan silahtan sayılan levye ile müşterilerini cadde üzerinde bir süre kovaladı. Şoförden ve elindeki aletten korkan futbolcu ve eşi cadde üzerinde sağa sola koşarak kaçtı.

HAPİS ÇIKTI

Karakola giderek şikayetçi olan ünlü futbolcunun ihbarı üzerine taksi şoförü hakkında dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada şoför Bülent İ.'nin Bursaspor'lu futbolcu Abdou Razack Traore ve eşini silahla kovalayarak "Silahla Tehdit" suçunu işlediği gerekçesiyle 3 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.