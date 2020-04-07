Üstesinden geleceğiz

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün ikinci kez video konferans yöntemiyle toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden gerçekleştirilen toplantı 3 saat 40 dakika sürdü. Kritik toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, maskelerin ücretli satılmayacağını belirterek, Yeşilköy Havalimanı ve Sancaktepe'de 2 yeni salgın hastanesi yapılacağını bildirdi. Erdoğan özetle şunları söyledi:

HERKESE ÜCRETSİZ MASKE: Valiliklerimiz e-devlet ve PTT aracılığıyla talep eden tüm vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımına başladı. Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stoğumuz ve üretim planlamamız vardır. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske ulaştırmakta kararlıyız.

Başkan Erdoğan: "Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske ulaştırmakta kararlıyız." | Video

BU MUSİBETTEN KURTULACAĞIZ: Çalışan ve görevli olanlar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını sağlayarak insan haraketliliğini asgari düzeye indirmekte kararlıyız. Böylece önce virüsün yayılma hızını durdurmak sonra da geriletmek suretiyle inşallah bu musibetten tamamen kurtulacağız.

TEST SAYISINDA ÖNEMLİ EŞİĞİ AŞTIK: Test sayısında günlük 20 bini geçerek hastaları tespit konusunda önemli bir eşiği daha aştık. Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur.

İSTİHDAMIN SÜRMESİ EN ÖNEMLİ KRİTERİMİZ: Vatandaşlarımızın herbirinin temel ihtiyaç malzemelerine ulaşma konusunda sıkıntıya düşmemesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Alınan tedbirler, özellikle bu sebeple çalışmaya ara veren işletmelerimizi, istihdamı korumaları şartıyla kısa çalışma ödeneğinden vergi ötelemesine ve krediye kadar her türlü araçla destekliyoruz. İstihdamın sürmesi en büyük kriterimizdir.

Son dakika! Başkan Erdoğan 2 yeni salgın hastanesinin yapılacağını belirtti | Video

ÜCRETLERİN 3'TE 2'SİNİ DEVLET ÖDÜYOR: Bu şartla üretime ara veren, veya azaltan işletmelerimizdeki çalışanların ücretlerinin asgari ücreti geçmeyecek şekilde 3'te 2'sini devlet olarak biz ödüyoruz. Firmalara ve gerçek kişilere kredi ödemelerini asgari 3 ay erteleyebilmeleri için finansman desteği sağlıyoruz. Vergi, sigorta, kredi geri ödemelerine sağladığımız kolaylıklara bir yenisini daha ekliyoruz. KOSGEB geri ödeme desteklerinden sağlanan 136 bin işletmemize nisan, mayıs ve haziran ayları itibariyle, yapacakları banka kredi ödemelerini erteleme imkanı sağlıyoruz. Bu ertelemeden kaynaklanacak maliyeti KOSGEB üstlenecektir.

ASIL MÜCADELE SALGINDAN SONRA: Şu ana kadar aldığımız tedbirler ve gerekirse alacağımız ilave önlemler sayesinde Avrupa ve dünya ile paralel şekilde inşallah bu salgının üstesinden geleceğiz. Asıl büyük mücadelemiz salgından sonra başlayacaktır.





Başkan Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda da dünyada hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağını belirterek, "Kendilerine sahte bir refah düzeni kuranların devri kapanıyor" dedi.



1.3 MİLYON KİŞİNİN İHTİYAÇLARINI KARŞILADIK: Hastalığı yayma tehlikesi olan bina, sokak, köy, mahalle, belde ve hatta ilçe düzeyinde kimi yerleri tümüyle karantinaya alıyoruz. Evlerinde kalmalarını rica ettiğimiz 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımız için Türkiye'nin her yerinde Vefa Sosyal Destek kurumları oluşturduk. Bu ekipler aracılığıyla şimdiye kadar 65 yaş üstü veya kronik hastalığı olan 1 milyon 320 bin vatandaşımızın temel ihtiyaçlarıyla ilgili taleplerini yerine getirdik.

BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM: Emeklilerimizin en düşük maaşını bin 500 liraya çıkartarak hem de ikramiyelerini öne çekerek rahatlattık. Şimdi 2 milyon 300 bin haneye daha yardım için hazırlıklara başladık. Buradan özellikle yevmiye, günlük kazancıyla hayatını sürdürmek zorunda olan, hiçbir geliri olmayan vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Valilik veya kaymakamlarımıza telefonla durumunuzu anlatmanız veya elektronik devlet üzerinden başvurmanız halinde devletimiz her türlü desteği size verecektir. Biz bize yeteriz Türkiyem.

Başkan Erdoğan: "Türkiye’nin her yerinde Vefa Destek Grupları oluşturduk" | Video

83 MİLYONUN YANINDAYIZ: Devlet en çok da böyle günler için vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurum ve imkanlarıyla 83 milyon vatandaşının istisnasız tamamının yanındadır. Milletimizin her bir ferdine devletine olan güveniyle, sergilediği birlik, dayanışma için şükranlarımı sunuyorum. Türk milleti İstiklal harbi döneminde Gazi Mustafa Kemal imzasıyla yayınlayan 'Tekalif_i Milliye' emirleriyle varını yoğunu bağımsızlığı için ortaya koymuş millettir.

BAZI KAFALAR BU DAYANIŞMAYI ANLAMIYOR: Devletimiz milletiyle elele vererek ülkenin tüm imkanlarını salgın döneminin yol açtığı sıkıntılar ve tehditlerle mücadele için harekete geçirmiştir. Her ne kadar bazı kafalar bu dayanışma kültürünü anlamakta zorlanıyor olsa da hamdolsun milletimiz gerçekleri görmekte, üzerine düşen görevleri bihakkın yerine getirmektedir.

Başkan Erdoğan "Salgından sonra dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" | Video

KAMPANYAYA DESTEK 1.5 MİLYAR LİRAYI BULDU

İhtiyacı olan hiçbir vatandaşımız devletinden yardım istemekten çekinmesin. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyamıza milletimizin gösterdiği teveccüh, bu ülkenin temellerinin ne kadar sağlam olduğunu bir kez daha ispatlamıştır. Şu ana kadar kampanyada toplanan meblağ 1.5 milyar lirayı buldu. 43 milyon lira da SMS olarak toplandı. AK Parti Meclis Grubu hesabında toplanan 5 milyon lira da buraya aktarılacaktır.



İNFAZ DÜZENLEMESİ BUGÜN MECLİS'TE

Salgınla ilgili her türlü tedbirimizi hukuk devleti ilkesine uygun şekilde yürütüyoruz. İdari düzenlemeleri Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve bakanlıklarımızın genelgeleri ile yasal düzenlemeleri ise Meclisimizle çalışarak kanun olarak hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede kabine toplantımızda ayrıntılı olarak değerlendirdiğimiz kapsamlı yasa teklifini grubumuz vasıtasıyla yakında Meclis'in takdirine sunacağız. İnfaz düzenlemesi inşallah yarın (bugün) TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacaktır.

UZMANI AÇIKLADI! TÜRKİYE’DE HAYAT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DÜNYA'DA ÇİN'DEN SONRA ŞİMDİ DE TÜRKİYE'DE BAŞLADI!

BAKAN FAHRETTİN KOCA PAYLAŞTI! İŞTE TÜRKİYE'NİN ALDIĞI TEDBİRLERİN AVRUPA İLE KARŞILAŞTIRMASI!