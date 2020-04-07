Van'da bir mahalleye daha karantina

İstanbul'dan Van'ın Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi'ne gelen bir kişide koronavirüs tespit edildi. Koronavirüs vakasının ardından mahalle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatılan mahallede, sağlık ekipleri sürekli kontrol yaparken, vatandaşların dışarı çıkmamaları yönünde anonslar yapıldı.



VALİLİK AÇIKLADI



Van Valiliği, karantina kararına ilişkin açıklama yaparak mahallede sağlık taraması başlatıldığını belirtti. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul'dan Van'ın Başkale ilçesi Örmetaş Mahallesi'ne gelen ve koronavirüs taşıdığı belirlenen bir vatandaşımızın birçok kişiyle temas etmesi sonucu Örmetaş Mahallesi bugün karantinaya alınarak giriş çıkışlar yasaklanmıştır. Mahallede ekipler tarafından tedbirler alınarak gerekli sağlık taraması başlatılmıştır" denildi.