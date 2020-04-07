Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Van'da bir mahalleye daha karantina

Van'da bir mahalleye daha

Van'ın Başkale ilçesine bağlı , 'dan gelen bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. Koronavirüs olduğu belirtilen kişinin temas ettiği kişiler sağlık taramasından geçirilirken, mahallenin giriş ve çıkışları jandarma ekiplerince kapatıldı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 7.4.2020 13:50 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 13:51 ABONE OL
Van'da bir mahalleye daha karantina

İstanbul'dan Van'ın Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi'ne gelen bir kişide koronavirüs tespit edildi. Koronavirüs vakasının ardından mahalle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatılan mahallede, sağlık ekipleri sürekli kontrol yaparken, vatandaşların dışarı çıkmamaları yönünde anonslar yapıldı.

VALİLİK AÇIKLADI

Van Valiliği, karantina kararına ilişkin açıklama yaparak mahallede sağlık taraması başlatıldığını belirtti. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul'dan Van'ın Başkale ilçesi Örmetaş Mahallesi'ne gelen ve koronavirüs taşıdığı belirlenen bir vatandaşımızın birçok kişiyle temas etmesi sonucu Örmetaş Mahallesi bugün karantinaya alınarak giriş çıkışlar yasaklanmıştır. Mahallede ekipler tarafından tedbirler alınarak gerekli sağlık taraması başlatılmıştır" denildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Van'da bir mahalleye daha karantina
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA