Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Zonguldak'ta ilçeler arası denetimler de artırıldı

'ta ilçeler arası denetimler de artırıldı

'ta, ilçeler arası geçişlerin sınırlandırılmasının ardından, polis ve jandarma ekipleri denetimlerine başladı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 7.4.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 12:00 ABONE OL
Zonguldak'ta ilçeler arası denetimler de artırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta araç giriş ve çıkışının yasaklandığını açıklamasının ardından, il sınırlarında polis ve jandarmanın başlattığı denetimler sürüyor.

KARAR DÜN ALINDI

İl Pandemi Kurulu da dün aldığı kararla ilçeler arasında geçişlerinde aynı şartlar dahilinde sınırlandırılmasına karar verildiğini açıkladı. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, kararın gece saat 00.00 itibariyle yürürlüğe girdiğini söyledi. Kararın ardından ilçeler arasında polis ve jandarma ekipleri, denetimlere başladı.

ARAÇLAR GERİ ÇEVRİLDİ

Seyahat belgesi olmayan araçlar geri döndürüldü. Sağlık görevlisi, araçlardaki vatandaşların ateşini kontrol etti. Kozlu ilçe çıkışında polis ekipleri, girişinde ise jandarma ekipleri denetim yaptı. Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi de denetim noktasında incelemelerde bulunarak, sürücüleri evde kalmaları konusunda uyardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ZONGULDAK NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
Zonguldak'ta ilçeler arası denetimler de artırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA