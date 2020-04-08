9 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'de, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 8 PKK/YPG'li terörist komandoların operasyonu ile etkisiz hale getirirken, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde de, taciz ateşi açan 1 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine taciz atışı yapan 1 terörist ile Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Mardin'in Dargeçit ilçesi kırsalında ise terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.