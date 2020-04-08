Ahmet Yenilmez: Türkiye bu imtihandan dünyaya ders vererek çıkıyor

İşte A Haber canlı yayınına katılan sanatçı Ahmet Yenilmez'in yaptığı değerlendirme ve tespitlerden öne çıkanlar;

"Kur'an'la bütünleşmek, tefekkür etmek için fırsat olarak görebileceğimiz bu günlerde yaşadığımız sıkıntının altında aslında hızlı yaşam, hızlı tüketim "Akletmez misiniz?" sorusunun aksine bir yaşam biçiminin yattığını görüyoruz.

ONLAR MASKE ÇALARKEN BİZ DÜNYAYA DERS VERDİK

Ülkemize, islam alemine bütün insanlığa inşaAllah bu sıkıntıdan kurtulmayı diliyorum Rabbimden. Bugün hangi partiye destek verirseniz verin. Hangi fikri benimserseniz benimseyin. Avrupa'da ülkeler birbirlerine giden yardımları, maskeleri çalarken benim ülkemde maske milletimin her bir ferdine ücretsiz dağıtılıyor. Bunu sadece biz değil bütün dünya görüyor. Dünyanın zengin fakir fark etmeksizin herkesi öldürebilen gözle görünmez bir virüs bugün imtihanımız oldu.

Ünlü Sanatçı Ahmet Yenilmez'den canlı yayında 'Evde kal' çağrısına destek açıklaması | Video

ALNININ AKIYLA ÇIKAN TÜRKİYE OLMUŞTUR

Dün bugünü hazırladı, bugün yarını hazırlayacak gerçeği ile bakarsak duruma daha sağlıklı bir netice elde edeceğimizi düşünüyorum. Ve daha güçlü bir şekilde bundan çıkacağımıza inanıyorum. Bugün hangi açıdan bakarsanız bakın bu imtihandan alnının akıyla çıkanın Türkiye olduğunu görüyorsunuz.

Avcı bulanık suyu çok sever. Biz bunlara gelmeyelim. Dik dur milletim diyorum."