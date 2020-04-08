Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri AK Parti'den Diyarbakır'daki hain saldırıya sert tepki

'den 'daki hain saldırıya sert tepki

Sözcüsü Çelik: "Yakın coğrafyamızda mazlum halkların kanına giren her kirli projenin, her işin içinde var. Terör tarihinin gördüğü en insanlık dışı örgütlerin başında geliyor. ’nin bu terör örgütüne karşı verdiği mücadele sonuna kadar haklı bir mücadeledir."

Giriş Tarihi: 8.4.2020 15:18 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 15:32 ABONE OL
AK Parti'den Diyarbakır'daki hain saldırıya sert tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yakın coğrafyamızda mazlum halkların kanına giren her kirli projenin, her işin içinde PKK var. Terör tarihinin gördüğü en insanlık dışı örgütlerin başında geliyor. Türkiye'nin bu terör örgütüne karşı verdiği mücadele sonuna kadar haklı bir mücadeledir."

PKK'ya karşı mücadele ederken sadece tek bir terör örgütüyle değil, aynı zamanda çok boyutlu kirli ittifaklarla da mücadele ediyoruz. Mücadelemiz ülkemizin hukukunu ve vatandaşlarımızı koruma mücadelesi olduğu gibi, yakın coğrafyamıza çirkin projeleri dayatanlarla da mücadeledir.

Ayrıntılar Geliyor...
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DİYARBAKIR NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti'den Diyarbakır'daki hain saldırıya sert tepki
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA