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Son dakika: ’ın eşi , korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre; 15 Mart'ta koronavirüsten hayatını kaybeden Eski Kara Kuvvetleri Komutanı 'ın eşi da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 8.4.2020 17:25 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 17:49 ABONE OL
Son dakika: Aytaç Yalman’ın eşi Belma Yalman, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Koronavirüsten ölen Kara Kuvvetleri eski Komutanı Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da hayatını kaybetti.



Kara Kuvvetleri Komutanı eski komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, 11 Mart'ta hastalandıktan beş gün sonra hayatını kaybetmişti. Yalman'ın koronavirüs nedeniyle öldüğü ortaya çıkmıştı. 80 yaşında ölen Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da koronavirüs nedeniyle tedavi görüyordu. Belma Yalman da bugün hayatını kaybetti.

KORUMASI TABURCU OLDU

Ayrıca korona virüs nedeniyle tedavi gören Aytaç Yalman'ın korumasının ise hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.

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Son dakika: Aytaç Yalman’ın eşi Belma Yalman, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
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