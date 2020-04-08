Bakan Koca'dan şehit 5 vatandaş için başsağlığı

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Terör, acılı günlerimizi fırsat bildi. Diyarbakırımızın Kulp ilçesinde orman işçisi 5 vatandaşımız, sabah erken saatte işe giderken PKK tarafından şehit edildi. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Hayat daima galip gelir, hayata kıyan yenilir." ifadelerini kullandı.

- TBMM'ye teşekkür

Öte yandan TBMM Başkanlığına sunulan sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifine ilişkin de bir paylaşımda bulunan Koca, şunları kaydetti:

"Değerli vekillerim, Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasa Teklifi ile 1 milyon 100 bini aşkın sağlık personelimize güvence sunma hazırlığında olan Yüce Meclisimize şükran borçluyuz. Teklifin istisnasız her vekilimizin desteği ile en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz."