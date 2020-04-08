Başkan Erdoğan'dan flaş coronavirüs açıklaması: En hazırlıklı ülkelerden biri Türkiye'dir...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs ile mücadeleye ilişkin önemli bir mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Tüm tedbirleri alıyor, salgına karşı tüm imkanları seferber ediyoruz" dedi.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan corona virüs mesajı! "Devasa bir sağlık ordusuna sahibiz" | Video

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin sürece en hazırlıklı ülke olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Türkiye, son 18 yılda temel hizmet alanlarında yaşadığı değişim ve dönüşüm sayesinde koronavirüs salgınına en hazırlıklı ülkelerden biridir.

165 bin doktorumuz, 205 bini hemşire olmak üzere 490 bin sağlık ve 360 bin destek personelimizle devasa bir sağlık ordusuna sahibiz.

Müsterih olunuz hiçbir virüs, hiçbir salgın Türkiye'den güçlü değildir.

Küresel salgın haline gelen koronavirüse karşı ülkece milli bir mücadelenin içerisindeyiz.

Devlet olarak tüm tedbirleri alıyor, milletimizin sağlığını tehdit eden salgına karşı imkanlarımızı seferber ediyoruz.

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