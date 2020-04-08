Bilim Kurulu üyesi Prof. açıkladı: Her şey yolunda giderse...

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, coronavirüs mücadelesindeki çalışmalarına ilişkin son dakika bilgilerini de paylaştığı önemli açıklamalarda bulundu. Buna göre Yamanel 3 önemli sorunun cevabını verdi. Türkiye coronavirüs salgınında düşüşe geçilen o kırılmayı ne zaman görecek? Halkın tedbirlerle yaşama süreci ne kadar sürecek? Ve 1,5 metrelik sosyal mesafenin esas risk alanının 8 metre olduğu ve herkesi tehdit ettiği yer... İşte coronavirüs mücadelemizde Türkiye'yi yakından ilgilendiren son dakika ayrıntıları;