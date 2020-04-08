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'Biz bize lazımız' diyerek veresiye defterini yırtıp attı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlayan Milli Dayanışma Kampanyası'na ülkenin dört bir yanından destekler gelmeye devam ediyor. Ekonomi dünyasının gelen desteklerin yanı sıra vatandaş da kampanyaya elindeki imkanlarla destek oluyor. Destek haberlerine bir yenisi 'dan geldi. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir esnaf, zor bir süreçten geçildiğini ifade ederek, milli dayanışma örneği göstermek amacıyla kahvehanesine borcu olanların müşterilerinin defterini yırtıp attı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 8.4.2020 18:16 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 18:25 ABONE OL
'Biz bize lazımız' diyerek veresiye defterini yırtıp attı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir esnaf, zor bir süreçten geçildiğini ifade ederek, milli dayanışma örneği göstermek amacıyla kahvehanesine borcu olanların müşterilerinin defterini yırtıp attı.

Hacıevhat Mahallesi'nde park kahvehanesi işleten Halit Damarlı, müşterilerine ait yaklaşık 3 bin lira biriken veresiyeleri not tuttuğu defteri, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak amacıyla yırtıp çöpe attı.

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Müşterilerinin borçlarını sildiğini ifade eden Damarlı, "Zor günler geçiriyoruz ve maddi olarak birçoğumuz da zorluk çekiyoruz. Bu dönemde hepimize görev düşüyor. Ben de naçizane elimden geleni yapmayı kendime borç biliyorum. Mekanıma hesabı olan tüm kardeşlerimin abilerimin hesaplarını yok sayıyorum ve siliyorum. Evet esnaf olarak biz de zor bir dönemden geçiyoruz ama biz bize lazımız" dedi.

Halit Damarlı, bu jestin örneklerinin de olması gerektiğini ifade etti.

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'Biz bize lazımız' diyerek veresiye defterini yırtıp attı
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