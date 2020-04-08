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’da, işlek cadde bariyerle yayalara kapatıldı

Son dakika gelen bilgilere göre 'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararla kentin en işlek noktası olan İzzet Baysal Caddesi, bariyerlerle yaya geçişine kapandı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 8.4.2020 13:51 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 14:10 ABONE OL
Bolu’da, işlek cadde bariyerle yayalara kapatıldı

Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Korona virüs önlemleri kapsamında alınan önlemleri arttırdı. Korona virüsün yayılmasını önlemek için kentte insan yoğunluğunun en çok olduğu İzzet Baysal Caddesi'ne giriş yasaklandı.

YAYA GİRİŞİNE TAMAMEN KAPANDI

Kentin en işlek noktası olan İzzet Baysal Caddesi de sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından kurulan demir barikatlarla yaya girişine tamamen kapandı. Cadde üzerinde işi olan vatandaşlar maskesiz alınmazken işi acil olmayan veya caddeyi geçiş olarak kullanmak isteyen kişiler de, polis ekipleri tarafından diğer noktalara yönlendirildi.

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Bolu’da, işlek cadde bariyerle yayalara kapatıldı
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