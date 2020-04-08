Cem Yılmaz coronavirüsü ranta mı çevirdi?

Türkiye'de koronavirüsü salgını için "Evde Kal Türkiye" çağrısına bazı sanatçılar sosyal medya hesaplarından destek oldu. Kimi video paylaştı kimi koronavirüsten korunma kılavuzlarını takipçilerine iletti.

CEM YILMAZ KORONAVİRÜS İLE İLGİLİ TOPLUMA HİÇBİR MESAJ İLETMEDİ

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ise Türkiye'de koronavirüsü salgını başladığı andan itibaren salgınla ilgili hiçbir paylaşım yapmazken, sessizliğini korudu.

Yılmaz, 21 Mart paylaşımına ara verdikten sonra sadece iki gün önce ilk kez Koç Holding'in akaryakıt şirketi olan OPET'in reklamını paylaştı.

KURYE BENZİN İSTASYONUNA UĞRADI

Bu paylaşımda "Kuryelere teşekkür filmi" olduğu belirtildi. Cem Yılmaz'ın seslendirdiği reklam filminde ayrıca görüntüde adı da geçti. Cem Yılmaz'ın koronavirüse karşı bilinci arttırmak amacıyla çekildiği düşünülen bu reklam karşılığı kaç para aldığı magazin dünyasında ve sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Sosyal medya kullancısı @asl_248 "Kuryeleri anladık da opet reklamı nedir arkadaş, açıklık getirsenize biraz" diye Cem Yılmaz'ın sosyal medya hesabına soru sordu. Bir diğeri "Ya ne teşekkürü millet salak mı? Opet reklamı için paylaşım, millet canının derdine sen hâlâ para! Allah gözünü doyursun!" diye tepki gösterdi. Cem Yılmaz'ın konuyla alakalı Nasıl bir açıklama yapacağı merak ediliyor.