Coronavirüse karşı moral timi: Sokak sokak gezip konser veriyorlar

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde "Evde Kal" çağrısına uyarak evde vakit geçiren vatandaşlar için Esenler Belediyesi moral etkinleri düzenliyor. Esenler Belediyesi Sanat Evinin (ESEV) hayata geçirdiği ESEV Moral Timi, bu süreçte evde kalanların morallerini düzeltmek için sokak konserleri düzenlerken, Moral Timi de haftalardır evlerinden çıkmayan ilçe sakinlerini tek tek arıyor, hâl hatır soruyor, ihtiyaçlarının olup olmadığını öğreniyor.

ESEV Moral Timi'nin sokak konserlerinde, ESEV bağlama eğitmeni Hüseyin Yazan, Ömer Faruk Marangoz ve Adnan Bektaş söyledikleri şarkılarla insanlara moral veriyorlar. Şarkılara vatandaşlar da pencerelere ve balkonlara çıkarak eşlik ediyorlar.



MORAL TİMİ MORAL OLUYOR

Vatandaşların evlere kapandığı bu karantina günlerinde psikolojik desteğe ve morale ihtiyaçları olduğunu ifade eden Eseler Belediyesi Başkanı M. Tevfik Göksu, bu zorlu günleri sağlam psikolojiyle atlatmak için Moral TİM'leri kurduklarını belirterek şöyle devam etti:

"İnsanlar birkaç gün evinde kaldığında dinlenme modundaydı; ama artık o moddan çıkıldı, başka bir moda girildi. İşte tam bu noktada Moral TİM'leri devrede. Bu timlerin bir kısmı gidip sokaklarda şarkılar söylüyor. Moral TİM'imiz aslında zaten vardı. Evlere gönderiyorduk. Yaşlı amcalar, nineler evlerde sıkılıyordu. Evlere gidip onlarla şarkılar, türküler söylüyorlardı. Şimdi bunu sokağa taşıdık. Moral TİM'lerinin bir kısmı da evleri tek tek arıyor. 'Var mı bir ihtiyacınız? Nasılsınız?' diyor. Bu o kadar önemli bir şey ki. Herkesin çevresi olmayabilir. İhtiyaç duyduğunda arayabileceği kimse olmayabilir. Biz, görmeyenin gözü, işitmeyenin kulağı oluyoruz. Çağrı sistemimiz 24 saat açık. 24 saat de biz vatandaşlarımızı arıyoruz. Herkesi tek tek arıyoruz."



KÜLTÜR SANATI EVLERE TAŞIDILAR

Evde geçirilen zamanı kaliteli hale getirmek için online aktiviteler hazırlandıklarından bahseden Göksu, "Şimdiye kadar yaptığımız kültür ve sanat etkinliklerinin hepsini dijital ortamda evlere taşıdık. Şehir Ekranı TV isimli youtube kanalımızla sinemayı, müziği, sporu, sohbeti eve taşıdık. O da yetmedi, evinizde nitelikli zaman geçirdiğiniz görüntülerinizi bize atarsanız sizi ödüllendireceğiz" şeklinde konuştu.



Evde Kal'an Kazanıyor

Esenler Belediyesinin dijital yayın yapan Şehir Ekranı TV isimli YouTube kanalında, "Evde Kal Kazan" adlı ödüllü bilgi yarışması düzenleniyor. Yarışmada kazananlara tablet bilgisayar, powerbank, kulaklık, 1 GB internet, takım forması gibi hediyeler veriliyor. Ayrıca canlı yayında yapılan konserler, evde yapılabilecek spor aktiviteleri ve çocuklar için masal programı da vatandaşa online ulaşıyor.