Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun canlı yayında açıkladı! İşte Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan rakam!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun videokonferans ile 3 büyükelçi ile görüştü. Altun Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesine değindi, alınan önlemler ve yapılan çalışmaları anlattı. Altun, virüse karşı en etkili önlemleri alan ülkenin Türkiye olduğuna değindi, "Virüs sınırlarımıza girmeden önlemlerimizi aldık." dedi.

Son dakika: İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan canlı yayında önemli açıklamalar | Video

ALTUN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı yardım kampanyasının hedef alınmasına rağmen durdurulamadığını, millet ile devletin ilişkisine zarar verilemediğini söyledi. Altun yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

Virüs sınırlarımıza girmeden önlemlerimizi aldık.

Devletimizin vatandaşlarımız ile köprü olan yardımlarından rahatsız olanları biliyoruz. 1 milyon 415 bin TL kampanyamıza destekte bulunuldu. 46 milyon TL de SMS desteği yapıldı.

CORONA VİRÜS İLACI BULUNDU MU? UZMANLARDAN CORONA VİRÜS AÇIKLAMASI...

UZMANLAR UYARDI! CORONAVİRÜS VAKA SAYILARI BİLİNENİN İKİ KATI OLABİLİR

CORONA VİRÜS PANDEMİSİNE KARŞI BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLÜ TUTMANIN 7 ÖNEMLİ KURALI!