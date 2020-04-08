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Başkanı açıkladı: 'da camiler açık olacak mı?

Başkanı , A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Erbaş, yanıtı merak edilen ''da camiler açık olacak mı?' sorusuna cevap verirken "Ferdi olarak gündüz camiler ziyaret edilebilir. Ancak cemaatle namaz söz konusu değil" sözlerini kullandı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ayrıca, 'Teravih namazları kılınacak mı?' sorusuna da açıklık getirdi.

Giriş Tarihi: 8.4.2020 11:05 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 11:18 ABONE OL
Diyanet İşleri Başkanı açıkladı: Ramazan'da camiler açık olacak mı?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, A Haber'e konuk oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, merak edilen "Ramazan'da camiler açık olacak mı?" sorusuna yanıt. Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

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"Şimdi burada önemli olan cemaatle namazın kılınmamasıdır. Biz 15 gün önce camilerimi cemaatle namaza kapattı. Ferdi olarak gündüz camiler ziyaret edilebilir. Ancak cemaatle namaz söz konusu değil. Koronavirüs salgını sürdüğü sürece Ramazan'da da teravih namazları kılınmayacak. Teravih namazı evde kılınacak"

Evlerin mescit haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Çocuğumuzla teravih namazı kılabiliriz. Namazlarımızı kılabiliriz. Fertlerde karantina yoksa 2-3 kişi cemaatte yapabiliriz" dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı açıkladı: Ramazan'da camiler açık olacak mı?
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