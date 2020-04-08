Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Diyarbakır’da dört dilde Evdekal

’da dört dilde Evdekal

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR Gündem
Giriş Tarihi: 8.4.2020 ABONE OL
Diyarbakır'da, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması için video hazırladı. AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya ile bazı vatandaşlar Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Zazaca yaptıkları çağrılarla evden çıkılmaması, sosyal mesafe ile hijyen kurallara uyulmasını istediler.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DİYARBAKIR NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır’da dört dilde Evdekal
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA