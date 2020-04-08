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‘Dünya asla eski dünya olmayacak’

ANKARA Gündem
Giriş Tarihi: 8.4.2020 ABONE OL
‘Dünya asla eski dünya olmayacak’
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda koronavirüse de değindi. Bahçeli paylaşımında, "Bu gece hep birlikte beratımızı dileyelim. Bu gece Şafi sıfatıyla Rabb'imize sığınıp dua edelim. Sağlam ve seri tedbirler alınmış, devlet-millet dayanışmasıyla muhteşem bir irade kudreti sivrilmiştir. Bu belayı (koronavirüs) mutlaka savuşturacağız, bu felaketten daha da güçlenerek çıkacağız. Dünya asla eski dünya olmayacaktır. Yeni tip koronavirüsten önceki hayatla sonraki hayat; geçmişteki alışkanlıklarla muhatap kalacağımız yeni dönem hem içerik, hem ilerleyiş, hem de irade bakımından benzerlik taşımayacaktır. Artık mevzubahis insan bekasıdır" dedi.
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‘Dünya asla eski dünya olmayacak’
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