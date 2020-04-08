Eşine ulaşmak için yazdığı notla herkesi ağlatan müzisyenden iyi haber

Birçok ünlü ismin orkestrasında şeflik yapmış, kendi müzik grubu ile albümler de çıkarmış olan 41 yaşındaki müzisyen, yüksek ateş ve öksürük semptomlarıyla 12 gün önce İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu.

NOT VERİP EŞİNİ ARAMALARINI İSTEDİ

Corona Virüs tedavisine alınan müzisyen, durumu ağırlaşınca yoğun bakıma kaldırıldı. Zamanla iyileşen müzisyen, yoğun bakımdan çıkarılacağı zaman henüz konuşmakta güçlük çektiği için eşi için bir not yazdı. Notta, "Eşim meraktan ölmüştür, yarın ya da öbür gün servise çıkacağımı arayıp söylerseniz ömür boyu duacınız olurum" diyen müzisyen dün gece de sosyal medya hesabından da yoğun bakımdan çıktığını duyuran bir yazı paylaştı.

İYİ DURUMDA OLDUĞUNU DUYURDU

Herkesi çok sevdiğini söyleyen müzisyen paylaşımında, "Arayan, soran, dua buyuran herkesten Allah razı olsun. Rabbim tekrar hayata dönmeme izin verdi. Yoğun bakımdan çıktım. Şimdi servis katında bakıma alındım. İnşallah dualarınızla burayı da atlatacağız. Herkesi çok seviyorum. Rabbim beraatini alanlardan eylesin" yazdı.

Müzisyenin koronavirüs tedavisi ile ilgilenen doktoru İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yalım Dikmen "Öncelikle hastanın müzisyen olduğunu bilmiyorduk. Ağır solunum yetersizliği nedeniyle yoğun bakım ünitemize yatmıştı. Bundan 12 gün önce ciddi solunum yetersizliği, Covid-19 nedeniyle entübe olarak yoğun bakım ünitemize aldık. Tedavisi oldukça başarılı geçti. 7 gün kadar ventilatöre bağlı olarak kaldı ama ondan sonra ayırdık ve dün yoğun bakım ünitesinden taburcu ettik. Taburcu etmeden önce eşinin kendisiyle ilgili bilgi edinmesi için not göndermişti. Sanıyorum o ilgi çekti. Bu şekilde olumlu giden bir vakaydı" dedi.