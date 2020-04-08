Haydi kahramanlar immün plazma bağışına!

Türkiye'de koronavirüse salgınına karşı ülkenin dört bir yanında çalışmalar sürüyor. Üniversiteleri'nin aşı ve geliştirme merkezleri çalışma yaparken, ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın onayıyla immün plazma tedavisi içinde düğmeye basıldı. İmmün plazma tedavisinde, koronavirüs (Kovid-19) tanısı konan ve tedavi sürecinden geçip iyileşen hastalardan Türk Kızılayı tarafından kan toplanıyor. Böylece toplanan kan plazmasıyla koronavirüs salgını sonrası oluşan Kovid-19 hastası vakalarda tedavi amacıyla kullanılması hedefleniyor.

HAYDİ KAHRAMLAR İMMÜN PLAZMA TEDAVİSİ İÇİN KAN BAĞIŞINA!

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, sosyal medya hesabından da bu konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. İlk immün plazma bağışı Dr. Kınık, "Tanıştırayım; Meslektaşım Op. Dr. Kürşat Reşat Demir. Hastalarını tedavi ederken hastalandı ve Türkiye'nin ilk korona hastalarından biri oldu. İyileşir iyileşmez Kızılay'a Plazma bağışlayıp diğer hastalara destek olmaya koştu. Ne güzel bir Milletiz biz. Haydi kahramanlar. @KanverOrg" dedi.

İMMÜN PLAZMA İÇİN KAN BAĞIŞLADI, "İYİ Kİ VARSIN!" DENDİ



İlk immün plazma bağışını Sosyal medyada @KanverOrg hesabından, "Bugün ilk İmmün Plazma Bağışı gerçekleşti! Türkiye'nin ilk Covid-19 hastalarından biri olan Op. Dr. Kürşat Reşat Demir hastalarını tedavi ederken enfekte oldu ve iyileşir iyileşmez Kızılay'a immün plazma bağışlayıp diğer hastalara destek oldu. İyi ki Varsın! #KanDostum" dendi.