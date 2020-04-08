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İşte gözleri dolduran Türkiye tablosu

Giriş Tarihi: 8.4.2020 ABONE OL
İşte gözleri dolduran Türkiye tablosu
Kırklarelı'nde 78 yaşındaki Ferhat Dinç, alacağı bayram ikramiyesini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamayı taahhüt etti. Kentte yaşayan emekliler Haydar Tunalı, Mahir Doğanay, Mehmet Dolapcı ve Osman Karaca da emekli maaşlarından bağışlar yaptı. Adana Kozan'da Mehmet Korkut ve eşi Kadriye Korkut, 155'i arayarak evine çağırdıkları polis ekiplerine bin 500 TL bağış taleplerini iletti. Vatandaşın bağışını bankaya yatıran polisler, banka dekontunu da hayırsever vatandaşa teslim etti. İzmir'in Aliağa ilçesinde 74 yaşındaki Kudret Koçar, 1 aylık emekli maaşını 'Allah, devletimize, milletimize zeval vermesin" diyerek kampanyaya bağışladı.

Hakan GÖKKAYA - Mihriban KOÇAKER / SABAH
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İşte gözleri dolduran Türkiye tablosu
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