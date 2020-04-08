Meslek liseleri destan yazdı

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Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere paralel olarak günlük hayatı kolaylaştırmak için devreye giren meslek liselerinde harıl harıl maske üretimi yapılıyor. Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde bugüne kadar 2 milyonun üzerinde maske üretildi ve dağıtıldı. Ancak 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı gelince öğrenciler çalışmayı bırakırken, öğretmeler ise devam ediyorEn fazla üretimi, 1 milyon maskeyle İstanbul gerçekleştirdi. İstanbul'u, Gaziantep, Konya, İzmir, Mersin ve Bursa izledi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) üretim cihazları tasarımı ve Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verdi. Bu kapsamda, İstanbul'da otomatik 3 katlı telli ultrasonik cerrahi maske makinesi üretildi ve günde yaklaşık 100 bin maske üretmeye başlanıldı. İstanbul'daki 2 yeni maske makinesinin üretimi de yakında tamamlanacak.MEB, cerrahi maskede üretim hedefini güncelleyerek, 10 milyona çıkardı. Sağlık Bakanlığı ile sürekli iletişim halinde olan MEB maske üretimi için 14 pilot il belirledi. İstanbul'da 5, Bursa, İzmir, Gaziantep ve Adana'da 3,Ankara,Kocaeli,Sakarya ve Antalya'da 2, Konya, Hatay, Tokat,Malatya ve Van'da birer okul olmak üzere 30 okulda cerrahi maske üretimi yapılacak. Yatırım yapılan İstanbul'da Sultan Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bursa'da Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hatay'da Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde N95 maskesi üretimine bu ay içinde geçilmesi planlanıyor.44 mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde tüm ilerlideki okulların temizlik ve dezenfeksiyonuyla ilgili ihtiyaç duyulan tüm malzemeler üretilerek okullara dağıtılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı üretimi artırmak için okul sayısını 100'e çıkaracak. Bgüne kadar 100 tondan fazla dezenfaükten üretemi gerçekleştirildi.Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "Yeni hedefimiz, tüm meslek liselerimizde ayda 10 milyon cerrahi maske üretmek. Bu üretimin yarısını İstanbul'da gerçekleştireceğiz ve İstanbul'da Valiliğimizle koordineli şekilde ihtiyaç duyulan noktalara ulaştıracağız. Diğer illerimizde de il müdürlerimiz, valiliklerimizle koordineli şekilde üretim ve dağıtım sürecini yürütüyor" dedi.