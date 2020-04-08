Milyonluk kaçak maske baskını

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri Arnavutköy'de kaçak maskesi imal edilen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 11 bin filtreli kaçak maskesi ele geçirildi. İş yeri sahibi K.K. ise gözaltına alındı. Maskelerin tanesinin 90 liradan piyasaya sürülmek isterdiği öğrenildi. İstanbul polisi ise Zeytinburnu'nda kaçak maske imal edilen 4 adrese baskın yaptı, toplam 10 bin adet satışa hazır, 4 bin adet dikime hazır siyah ele geçirdi. İşyerleri mühürlenirken sahiplerine para cezası kesildi.