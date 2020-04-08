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’DAKİ SAĞLIK MALZEMESİ PROVOKASYONUNA CEVAP!

’da son günlerde internette ve sosyal medyada şehirdeki sağlık kuruluşlarında malzeme, koruyucu ekipman ve maske eksikliği olduğu söylentisi yayılarak halkın güveni sarsıldığı gibi tedirgin de edildi. Muğla’Da sağlık malzemesi olmadığına dair provokasyona Müdürü İskender Gencer’den cevap geldi. Gencer, halka yalan bilgi aktarımı yapanlarla ilgili sosyal medyadan açıklama yaparak, “Sağlık kurumlarımızda ihtiyacımız olan, başta maske olmak üzere tüm koruyucu malzemeler bulunuyor. Sağlık Bakanlığı’na ve Muğla İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı kurumlarımıza düzenli olarak sağlık malzemesi tedarik edilerek dağıtılıyor” dedi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ Gündem
Giriş Tarihi: 8.4.2020 22:30 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 22:37 ABONE OL
MUĞLA’DAKİ SAĞLIK MALZEMESİ PROVOKASYONUNA CEVAP!

Muğla'da son günlerde internette ve sosyal medyada şehirdeki sağlık kuruluşlarında malzeme, koruyucu ekipman ve maske eksikliği olduğu yalanını yayanlar halkı tedirgin ettiği gibi kurumlara da güveni sarsmaya yönelik paylaşımlar yapıldı. Muğla'da sağlık malzemesi olmadığına dair paylaşımlarla provokasyon yapmaya çalışanlarla ilgili Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer sosyal medyadan açıklama yaptı.

HALKI TEDİRGİN ETMEK İÇİN YALAN PAYLAŞIMLAR YAPILDI
Gencer, sağlık malzemesi, koruyucu ekipman ve maske konusunda malzeme eksikliğini gündeme getirenlerin vatandaşları tedirgin etme ve güveni sarsma girişimleri olduğunu belirterek her türlü önlemleri aldıklarını ifade etti.

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"KAMU HİZMETİNE GÜVENİ SARSMAYIN!"

Gencer, "Hastanelerimiz ve sorumlu olduğumuz tüm sağlık teşkilatlarında; ihtiyacımız olan, başta maske olmak üzere tüm kişisel koruyucu ekipmanlar, Sağlık Bakanlığımız ve Müdürlüğümüze bağlı kurumlarımıza düzenli olarak tedarik edilerek dağıtılıyor. Ayrıca Müdürlüğümüzün ve hastanelerimizin satın alma birimleri ve satın alma kanalları da işlemekte olup, personellerimizin çalıştığı birim ve görev yerlerine uygun riskler göz önünde bulundurularak, kişisel koruyucu ekipmanları da kısıtlanmadan veriliyor" dedi.

"YERİNE GETİRİLMEMİŞ HİÇBİR TALEP OLMADI"

Malzeme eksikliğinin gündeme getirilmiş olmasını, vatandaşı tedirgin etmek ve mevcut sağlık kuruluşlarına olan güveni sarsmaya yönelik girişimler olarak değerlendirdiklerini söyleyen Gencer, Muğla İl Sağlık Müdürlüğü'ne yapılmış başvuru, edilmiş talep ve yerine getirilmemiş hiçbir alım isteği olmadığını belirtti.

"HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Muğla'da her tür önlemin alındığını belirten Gencer, "Koronavirüsü salgınıyla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığımız ve İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli tedbir ve önlemleri aldık ve almaya devam ediyoruz" dedi.

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