‘Nefretle bakan hastalıklı zihniyet’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde Türkiye'de daha çok dayanışma, birliktelik ve kardeşlik duygusu yükseldiğini, birilerinin ise bundan rahatsızlık duyduğunu belirterek, "Ülkede iyi bir şey olması bunların kabusu" dedi. Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Avrupa'da devletler birbirlerinin sağlık malzemelerine el koyarken, her tarihi anda olduğu gibi Türkiye'nin ihtiyacı olan devletlere el uzatmasını bile siyasetin konusu yapmaya çalışıyorlar. İnsani olan ne varsa derin bir rahatsızlık duyuyorlar. Milli Dayanışma Kampanyası'na kinle yaklaşan hastalıklı bir zihniyet var. İmkanı olanın ihtiyacı olanla kolkola girmesine nefretle bakan bir zihniyet var. Mutlu olacakları tek konunun Türkiye'nin zarar görmesi olduğunu teşhir eden bir zihniyet bu."