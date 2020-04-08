Otomobilde öksürdü tüm aileye bulaştırdı

İstanbul Kemerburgaz'da mobilyacı Özkan A., korononavirüse yakalanan kaynanasını yoğun bakım ünitesinde ziyaret etti. Ve koronavirüse yakalandı. Özkan A. işe aralarında Muhammed Furkan Emir'in de olduğu arkadaşlarıyla aynı araçta gitti. 4 kişinin bulunduğu otomobilde öksürdü. Bir süre sonra Muhammed Furkan Emir'de yüksek ateş, üşüme, titreme ve eklem ağrısı şikayetleri başladı. Cerahpaşa Hastanesi'nde teste girdi ve koronavirüs pozitif çıktı. Evine giderek izole bir odada kalması istendi. O doktorların dediğini yaptı ama birkaç gün sonra kardeşinden haber geldi. Virüs aynı otomobilde bulunan kardeşleri Saffet ve Atakan Emir'e de bulaşmıştı. O da evinde izole olmuştu. Atakan ve Saffet de virüsü atlattı. Ama koronavirüs, evde bulunan tansiyon ve şeker hastası olan annesi Şaziye (60) ile koah hastası babası Yaşar Emir'e (64) bulaştı. Zatüre başlangıcı sanılarak teste gönderilen anne baba, şimdi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyor. Hatta doktorların da koronavirüse yakalandığı ve evlerinde hastalığı atlattıkları ortaya çıktı.Muhammed Furkan Emir, Özkan A.'nın öksürmesiyle iki ağabeyinin virüse yakalandığını belirterek, "Hastalığı atlattılar fakat evde annem ve babama bulaştırdılar. Sonra bende de semptomlar görüldü. Biz evde bunu atlatırken yaşlı ve kronik hastalığı olan annem ve babam atlatabilir mi? Bundan kaygılıyız. Hastalığı tedbirsizlik sonucu biz yayıyoruz. Hâlâ işin ciddiyetinde değiliz. İnsanlar evlerinden çıkmayıp kurallara dikkat edecek" dedi.