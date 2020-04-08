PKK'nın Diyarbakır'daki kalleş saldırısı 21 çocuğu yetim bıraktı! CHP ve HDP'den ses çıkmadı...

Diyarbakır'dan bu sabah çok acı bir haber geldi. Odun toplamaya giden 5 köylü terör örgütü PKK'nın tuzakladığı EYP'nin patlaması ile şehit oldu. Türkiye'yi yasa boğan haberin ardından İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile operasyon başladı. Art arda taziye ve başsağlığı mesajları geldi. Ancak CHP ve HDP'den ses çıkmadı. Saldırıda 5 kişi şehit olurken 21 çocuk ise yetim kaldı. CHP'nin sessizliği vatandaşların tepkisini çekti.

HDP-CHP İTTİFAKI SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Diyarbakır'daki hain saldırının ardından Türkiye yasa boğulurken, terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ve Millet İttifakı'ndaki ortağı CHP'den açıklama gelmedi. Sivilleri doğrudan hedef alan saldırıya CHP'lilerin ses çıkarmaması tepki topladı.

MECLİS'TE HDP'YE KOL KANAT GERDİLER

Dün koronavirüs redbirleri ile gerçekleştirilen TBMM Genel Kurulu'nda infaz yasası görüşüldü. İnfaz yasasına tepki gösteren HDP, terör suçlularına da af istedi. HDP, Meclis geleneğine aykırı olarka dövizlerle eylem yaparken, CHP'nin desteğini de arkasına aldı.

HER ŞEY PERVİN BULDAN'IN ÇAĞRISI İLE DEĞİŞTİ

CHP ile HDP 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sırasında ötülü bir ittifaka girişti. HDP bu süreçte sessizliğini korurken, her şey Pervin Buldan'ın 4.Olağan Kongre öncesi, 'Cesur olun, ittifakı açıklayalım. Bu desteğimiz bir defalığınaydı" ifadelerini kullanması ile başladı. CHP'den bu ittifaka açıktan bir yanıt gelmezken, en net mesaj CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'yu kongreye göndermesi ile verildi. Erdoğdu, skandallar ile dolu kongre boyunca salonda kalırken, İstiklal Marşı'nın okunmamasına, terör örgütü lehine sloganlara ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın selamlanmasına tepki göstermedi.

CHP, HDP ile safları sıklaştırırken, birçok konuda da desteğini sürdürdü. TBMM'deki görüntüler iki partinin ittifakını resmiyete döktüğünü bir kez daha gözler önüne sererken, PKK'ya karşı tavır alınmaması da dikkat çekti.

Son dakika! Ceza infaz yasası görüşmesinde HDP ve CHP'den skandal protesto! PKK'lı teröristlere af istediler...

DİYARBAKIR'DA NE OLMUŞTU?

PKK'lı teröristlerin Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki saldırısı 5 kişiyi hayattan koparırken, 21 çocuğu da yetim bıraktı.

Kulp'un Güleç Mahallesi kırsalında saat 06.30 sıralarında odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit olan 5 kişinin Sedat Hazar (39), Burhan Tanrıkulu (38), Ahmet Erboğa (32), Alaattin Yıldız (50) ve Hacı Akdeniz (50) olduğu belirlendi.

Şehitlerden Hazar'ın 4, Tanrıkulu'nun 5, Erboğa'nın 5, Yıldız'ın 5, Akdeniz'in 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

İngiltere Premier Lig'de dev corona virüsü zararı

Son dakika haber: Corona virüste dönüm noktası! Koronavirüsün merkezi Vuhan'da karantina sona erdi

Son dakika: New York'ta rekor can kaybı! Corona virüs salgını nedeniyle 731 kişi 24 saatte yaşamını yitirdi