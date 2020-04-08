Son dakika: Bakan Koca duyurdu: Hizmete açılmıştır

Bakan Koca'nın paylaşımında "829 sismik izolatörle güçlendirilen Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenilenen özellikleriyle hizmete açıldı. 60 odası yoğun bakıma ayrılan hastanemiz, toplamda 535 yatak kapasitesine sahip. Milletimize hayırlı olsun". ifadeleri yer aldı.

Bakan Koca duyurdu: "Hizmete açıldı" | Video

SAĞLIK BAKANI KOCA AKŞAM SAATLERİNDE CORONAVİRÜS HAKKINDA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü coronavirüsü vakaları ve ölümleri hakkında açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Hastalarımızdan 264'ü daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım." dedi.

Türkiye'deki 8 Nisan 2020 tarihine ait coronavirüsü test, vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayıları şu şekilde açıklandı:

Test sayısı: 24.900

Vaka sayısı: 4.117

Vefat eden: 87

İyileşen hasta: 264

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