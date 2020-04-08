Son dakika... Bakan Koca'dan Meclis'e mesaj: Yüce meclisimize şükran borçluyuz

Bakan Koca, sağlık çalışanlarına şiddeti önlemek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yasa teklifine ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Koca, "Değerli vekillerim, Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasa Teklifi ile 1 milyon 100 bini aşkın sağlık personelimize güvence sunma hazırlığında olan yüce Meclisimize şükran borçluyuz. Teklifin istisnasız her vekilimizin desteği ile en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz" dedi.

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