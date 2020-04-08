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Son dakika: , dünya genelindeki vaka durumunu açıkladı!

Corona virüsle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. , dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 8.4.2020 22:00 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 22:00 ABONE OL
Son dakika: İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki corona virüs vaka durumunu açıkladı!

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabında yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 490 bini geçtiği, 87 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 320 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Saat 21.15 itibarıyla bazı ülkelerdeki koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

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Son dakika: İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki corona virüs vaka durumunu açıkladı!
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