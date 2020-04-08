Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin KocaTürkiye'deki coronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika... Coronavirüs ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün coronavirüs mücadelesi kapsamın önemli açıklamada bulunmuş ve yeni bir kurulun kurulduğunu açıklamıştı. Bugünkü coronavirüs rakamları ise Sağlık Bakanlığının sitesinde açıklandı. Türkiye'de coronavirüs vaka sayısı ve vefat eden kişi sayısı kaç oldu? İşte açıklanan coronavirüs rakamları...

Son dakika! Koronavirüsten bugün 87 kişi vefat etti. Toplam vaka sayısı 4.117'ye yükseldi | Video

8 NİSAN 2020 TARİHİNE AİT CORONAVİRÜS TEST, VAKA, ÖLEN VE İYİLEŞEN HASTA SAYILARI AÇIKLADI

Sağlık Bakanlığın son dakika olarak açıkladığı Türkiye'deki bugünkü coronavirüs sayıları belli oldu. İşte 8 Nisan 2020 tarihine ait sayılar şu şekilde açıklandı:

Test sayısı: 24.900

Vaka sayısı: 4.117

Vefat eden: 87

İyileşen hasta: 264

Açıklanan verilere göre 8 Nisan 2020 tarihi en yüksek vaka sayısı tarihi olarak kaydedildi.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü coronavirüsü vakaları ve ölümleri hakkında açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Hastalarımızdan 264'ü daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım." dedi.

BUGÜNE KADAR TOPLAM TEST, VAKA, ÖLÜM VE İYİLEŞEN SAYISI DA NETLEŞTİ

Türkiye'de bugüne kadar coronavirüsle mücadele kapsamında ciddi bir şekilde mücadele etmeye devam ediyor. Tüm tedbirler alınmaya devam ediliyor. Testlerdeki artış da kayıtlara geçmiş durumda. Bakan Koca günlük test hedeflerinin 30 bin olduğunu açıklamıştı. Bugüne kadar toplam test, vaka, ölüm ve iyileşen hastaları da son dakika olarak açıklandı. İşte o sayılar;

TOPLAM TEST SAYISI: 24.900

TOPLAM VAKA SAYISI: 38.226

TOPLAM VEFAT EDEN KİŞİ SAYISI: 812

TOPLAM İYİLEŞEN HASTA SAYISI: 1.846

TOPLAM YOĞUN BAKIMDA OLAN HASTA SAYISI: 1.492

TOPLAM ENTÜBE HASTA: 995

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