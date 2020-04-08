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Son dakika: 'da corona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye genelinde corona virüsü yenen hasta sayısının 1846 olduğunu açıklamıştı. 'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen o hastalardan bir tanesi, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 8.4.2020 21:51 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 21:51 ABONE OL
Son dakika: Van'da corona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Kovid-19 testi "pozitif" çıkan 45 yaşındaki bir hastanın Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odaş Tıp Fakültesindeki tedavisi tamamlandı.

Salgını yenen hasta, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Hastane Başhekimi Ümit Haluk İliklerden, AA muhabirine, hastayı 14 gün süren tedavisinin ardından taburcu ettiklerini söyledi.

Görev yaptığı hastanede şu ana kadar 6 hastanın koronavirüsü yenerek iyileştiğini anlatan İliklerden, iyileşen hastaları büyük sevinçle taburcu ettiklerini kaydetti.

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Türkiye'de 1846 kişi corona virüsü yendi

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Son dakika: Van'da corona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi
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