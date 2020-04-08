Türkiye'nin "koronavirüs" istatistiği

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı zamanında alınan önlemler Türkiye'ye önemli bir avantaj kazandırdı. Türkiye'de vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2'ler seviyesinde seyrediyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 10 Mart'tan bugüne kadar yapılan 222 bin 868 test sonucunda 34 bin 109 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

Bu süreçte, 725 kişi hayatını kaybederken 1582 kişi de koronavirüsü yenerek yaşama tutundu.

Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan 7 Nisan'a kadar toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti.

Vaka sayısının 311 olduğu 20 Mart'ta 5 ölüm kayıtlara geçerken ölümlerin vakalara oranı yüzde 1,6 oldu.

Bununla birlikte 2 bin 704 vakanın tespit edildiği ve 46 can kaybının gerçekleştiği mart ayının son gününde ise ölüm oranı yüzde 1,7'ye çıktı.

En çok vaka sayısının belirlendiği dün, bu oran yüzde 1,95 olarak kayıtlara düştü.

Vaka ve ölüm sayıları ile oranları şöyle:

Gün Vaka Sayısı Ölüm Sayısı Ölüm oranı (yüzde) 17 Mart 49 1 2,04 18 Mart 93 1 1,07 19 Mart 168 2 1,19 20 Mart 311 5 1,60 21 Mart 277 12 4,33 22 Mart 289 9 3,11 23 Mart 293 7 2,38 24 Mart 343 7 2,04 25 Mart 561 15 2,67 26 Mart 1196 16 1,33 27 Mart 2069 17 0,82 28 Mart 1704 16 0,93 29 Mart 1815 23 1,26 30 Mart 1610 37 2,29 31 Mart 2704 46 1,70 1 Nisan 2148 63 2,93 2 Nisan 2456 79 3,21 3 Nisan 2786 69 2,47 4 Nisan 3013 76 2,52 5 Nisan 3135 73 2,32 6 Nisan 3148 75 2,38 7 Nisan 3892 76 1,95 Toplam 34109 725 2,12

- Test sayısı giderek artıyor

Türkiye'de test sayıları her geçen gün artarak devam ediyor. Test bilgileri ilk kez 19 Mart'ta açıklandı ve 1981 kişiye bu işlemin yapıldığı duyuruldu.

Bir sonraki gün 3 bin 656'ya çıkan bu rakam, 10 gün sonra 7 bin 641, mart sonunda ise 15 bin 422'yi buldu.

Tarihler 6 Nisan'ı gösterdiğinde test sayısı 21 bin 400 olarak açıklandı. Bu rakam, bir günde yapılan en fazla test sayısı olarak kayıtlarda yer aldı.

Bu şekilde nisanın ilk haftasında hızla artan test sayıları dün itibarıyla 222 bin 868'e çıktı.

Pozitif vakalarının tespit edilip toplumdan izole edilebilmesi için her geçen gün test sayısı artırılıyor.

Önceleri yurtdışı bağlantısı olan kişiler test edilirken ilerleyen süreçte Bilim Kurulunun kararıyla bir semptom gösterenler de bu işleme tabi tutuldu.

Test sonucu pozitif çıkan kişinin temas kurduğu ve irtibatlı olduğu herkese koronavirüs testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerinin yanı sıra Bakanlığın yetkilendirdiği üniversite ve özel hastaneler ile laboratuvarlarda test işlemleri ücretsiz olarak yapılıyor.

Son bir haftada test sayıları artmasına rağmen vaka sayıları günlük bazda 3 bin dolaylarında seyrediyor. Bu sonuç, virüsün kontrolden çıkmadığı ve vatandaşların alınan önlemlere uyduğunun göstergesi olarak yorumlanıyor.

Bugüne kadar yapılan test sayısı dikkate alındığında bu işleme tabi tutulan kişilerin yüzde 15,3'ünde Kovid-19 tespit edildi.

Dün yapılan 20 bin 23 testte, pozitif çıkanların oranı yüzde 19,4 iken, test sayısının 21 bin 400 ile en yüksek olduğu 6 Nisan'da ise pozitif vaka oranı yüzde 14,7 oldu.

Test ve vaka sayıları ile oranları şu şekilde:

Gün Test Sayıları Vaka Sayıları Oran (Yüzde) 19 Mart 1981 168 8,4 20 Mart 3656 311 8,5 21 Mart 2970 277 9,3 22 Mart 1738 289 16,6 23 Mart 3672 293 7,9 24 Mart 3952 343 8,6 25 Mart 5035 561 16,4 26 Mart 7286 1196 16,4 27 Mart 7533 2069 27,4 28 Mart 7641 1704 22,3 29 Mart 9982 1815 18,2 30 Mart 11535 1610 13,9 31 Mart 15422 2704 17,5 1 Nisan 14396 2148 14,9 2 Nisan 18757 2456 13,09 3 Nisan 16160 2786 17,2 4 Nisan 19664 3013 15,3 5 Nisan 20065 3135 15,6 6 Nisan 21400 3148 14,7 7 Nisan 20023 3892 19,4 Toplam 222.868 34109 15,3

- İyileşenlerin sayısı katlanarak artıyor

Kovid-19 teşhisiyle hastanelerde tedavi gördükten sonra taburcu edilenlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Mart'ta 60 ve 65 yaşlarında iki kişinin de aralarında bulunduğu 26 vatandaşın iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı.

Bu tarihten sonra Bakanlığın paylaştığı bilgiye göre iyileşenlerin sayısı katlanarak artıyor. Söz konusu rakamlar tarihlere göre şöyle:

Gün Taburcu Sayısı Toplam Taburcu Sayısı 27 Mart 42 42 28 Mart 28 70 29 Mart 35 105 30 Mart 57 162 31 Mart 81 243 1 Nisan 90 333 2 Nisan 82 415 3 Nisan 69 484 4 Nisan 302 786 5 Nisan 256 1042 6 Nisan 284 1326 7 Nisan 256 1582

Kovid-19 testi pozitif çıkıp tedaviye alınan hastalardan 1474'ü yoğun bakımda, 987'si de solunum cihazına bağlı tedavi görüyor.

Bununla birlikte toplam vaka sayı içinde taburcu edilenlerin oranı yüzde 4,6 olurken, solunum cihazına bağlı hastaların oranı ise yüzde 2,9'da kaldı.

Yoğun bakımdaki vaka oranı yüzde 4,3 olarak kayıtlara geçerken hastaların yüzde 92,8'inin ise serviste veya evinde tedavisine devam ediliyor.