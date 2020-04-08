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Umut veren kurtuluşlar

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Giriş Tarihi: 8.4.2020 ABONE OL
Umut veren kurtuluşlar
Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşayan Cihan Yılmaz (55), İstanbul ziyaretinin ardından döndüğünde koronavirüse yakalandığını öğrendi. Samsun'da özel bir hastanenin yoğun bakımında yaşam mücadelesini kazanan Yılmaz şunları söyledi:"Hiç moralimi bozmadım. Allah'a güvendim. Ona teslim oldum. Sağlık çalışanlarının gülüşleri moralimi bir kat daha yükseltti."
* Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan Nazmiye Gergin (80) koronavirüsü yenenlerden. Gergin, "Çok iyi tedavi ettiler. Moral çok önemli" dedi.
* İstanbul'da 61 yaşındaki oğlunu Kovid-19'dan kaybeden Antalya'da yaşayan Ayşe Polat (83), koronavirüsü yenip taburcu oldu. Polat'ın oğlu koronavirüsten ölen ikinci vakaydı.
* Iğdır Devlet Hastanesi'nde de iyileşen 18 kişi doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.
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Umut veren kurtuluşlar
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