Umut veren kurtuluşlar

Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşayan Cihan Yılmaz (55), İstanbul ziyaretinin ardından döndüğünde koronavirüse yakalandığını öğrendi. Samsun'da özel bir hastanenin yoğun bakımında yaşam mücadelesini kazanan Yılmaz şunları söyledi:"Hiç moralimi bozmadım. Allah'a güvendim. Ona teslim oldum. Sağlık çalışanlarının gülüşleri moralimi bir kat daha yükseltti."
* Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan Nazmiye Gergin (80) koronavirüsü yenenlerden. Gergin, "Çok iyi tedavi ettiler. Moral çok önemli" dedi.
* İstanbul'da 61 yaşındaki oğlunu Kovid-19'dan kaybeden Antalya'da yaşayan Ayşe Polat (83), koronavirüsü yenip taburcu oldu. Polat'ın oğlu koronavirüsten ölen ikinci vakaydı.
* Iğdır Devlet Hastanesi'nde de iyileşen 18 kişi doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.