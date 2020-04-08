Yalan makinası Fatih Portakal

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve BDDK'nın, yalan söylediği ve halkı manipüle ettiği gerekçesiyle Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunması, Portakal'ın yalan haberlerini gündeme getirdi. İşte bir yalan makinasına dönen Fatih Portakal'ın unutulmayan yalanları:* İETT'ye ait otobüse bir duraktan 3 yolcu binmesine rağmen 47 kişinin bindiğine yönelik gerçek dışı iddiaları savundu.* Jandarmanın, "HDP'li Diyarbakır Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'yı arkadan kelepçelediğini" iddia etti.* Emekli maaşlarında yüzde 5 sağlık kesintisi yapılacağı yalanını attı.* Silivri depreminin ardından, Ekrem İmamoğlu'nun deprem toplantısına çağrılmadığını iddia etti.* Şehir hastanelerinde hastaların ulaşımda zorlandığını iddia etti. Ancak güvenlik kamerası kayıtlarında hastanın koltuk değneklerini elinde tuttuğu ve herhangi bir sorun yaşamadan yürüdüğü görüldü.