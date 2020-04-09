15 bin liralık cihazı 200 liraya ürettiler

Koronavirüs salgınının vurduğu Avrupa'da birçok ülkede tıbbi ekipman sorunu yaşanırken Türkiye'de üniversiteler bu dönemde yaratıcılıklarının sınırlarını zorlayarak piyasada binlerce dolara satılan onlarca ürünü neredeyse bedavaya üretiyor. Daha önce sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla koruyucu siperlik üreten Gaziantep Üniversitesi Uluğ Bey Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUTEM) bu kez Kovid-19 hastalarında solunum yolunu görüntülemeye yarayan Fiber Optik Video Laringoskop cihazı üretmeyi başardı. Piyasada 15 bin TL'ye satılan cihazı3D yazıcı ile 200 TL'ye üreten üniversitede bu başarının gururu yaşanıyor. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Suat Zengin "Şimdilik 10 adet ürettik. Amacımız her yoğun bakım yatağının başına bir adet üretmek" dedi.