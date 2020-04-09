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Üyesi Kara: Sigara içenlerde Covid-19, 2,4 kat daha ağır seyrediyor

Corona virüsle mücadelede bağışıklık sisteminin güçlü olmasının yanı sıra sigara konusu da önemli etkenlerden biri. SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, sigara konusunda bir kez daha düşünmeye davet eden araştırma sonuçlarını paylaştı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 9.4.2020 18:31 ABONE OL
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Sigara içenlerde Covid-19, 2,4 kat daha ağır seyrediyor

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Wuhan'da yapılan araştırmada Covid-19 olup, sigara içenlerde hastalığın ağır seyretme olasılığının 2,4 kat daha yüksek olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Kara, "Şimdi sigarayı bırakma zamanı" dedi.

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Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentinde yapılan araştırmanın sonucunu paylaşarak, sigaranın etkisine dikkat çekti. Prof. Dr. Kara, "Eğer sigara içiyorsanız, şimdi bırakma zamanı. Ne kadar çabuk bırakılırsa, o kadar iyi. Wuhan'da yapılan araştırma, COVID-19 olan ve aktif sigara içenlerde, hastalığın ağır seyretme olasılığının 2,4 kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

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Bilim Kurulu Üyesi Kara: Sigara içenlerde Covid-19, 2,4 kat daha ağır seyrediyor
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