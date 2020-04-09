Ekrem İmamoğlu’na tehditte Emniyet’e atılan iftiraya sert yalanlama

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tehdit edildiği, emniyetin ise bu duruma sessiz kaldığı yönünde çıkan haberlerle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden sert bir yalanlama geldi.

Emniyet açıklamasında şu satırlaya yer verdi: "8 Nisan 2020 günü bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan "Ekrem İmamoğlu ölümle tehdit edildi! Emniyetin kılı kıpırdamıyor" başlıklı haber ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur.

28 Mart 2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Sercan Polat Müdürlüğümüze gelerek 27.03.2020 tarihinde Sayın Ekrem İmamoğlu'nun e-posta yoluyla tehdit edildiğini beyan etmesi üzerine aynı tarihte İstanbul Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili bilgilendirilmiş ve 28.03.2020 günü Savcılık talimatları doğrultusunda yapılan çalışmalarda bahse konu şüpheli T.G.'nin kimlik ve adres bilgileri tespit edilerek ikametinin bulunduğu Ankara Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçilmiş ancak ikamette farklı kişilerin oturduğu tespit edilmiştir.

Çalışmaların devamında şahsın SGK kayıtlı çalışan olmadığı, değişik tarihlerde (21) farklı ilde konaklama kaydının bulunduğu ve yurtdışına çıkış yapmadığı hususları tespit edilerek şüphelinin aile yakınları üzerinden yapılan arama çalışmaları neticesinde şahıs 08.04.2020 günü Ankara ilinde ailesine ait ikamette yakalanmış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüphelinin ikametinde arama yapılması, dijitallerine el konulması ve şüphelinin İstanbul iline getirilmesi talimatları doğrultusunda şüpheli gözaltına alınmış ve şahıs ilimize getirilerek 09.04.2020 günü adli makamlara sevk edilmiştir.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından daha önceki Büyükşehir Belediye Başkanlarına sağlanan koruma hizmetlerinin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu için de sağlanmaktadır.

Emniyet teşkilatı gibi görevini canla başla yapan güzide bir Devlet Kurumu'nun haksız ve mesnetsiz iftiralarla yıpratılma gayretleri kamuoyunun takdirine arz olunur."