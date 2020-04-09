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İletişim Başkanı Pandemi İzolasyon Takip Projesini tanıttı

İletişim Başkanı "Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile amaçlanan nedir? Koronavirüs salgınının yayılması nasıl engellenecek?" gibi soruları cevaplandıran bir paylaşımda bulundu. İşte yeni uygulama ve ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 9.4.2020 17:35 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 17:37 ABONE OL
İletişim Başkanı Fahrettin Altun Pandemi İzolasyon Takip Projesini tanıttı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile amaçlanan nedir? RaptiyeKoronavirüs salgınının yayılması nasıl engellenecek? RaptiyeProje neden önemli, nasıl uygulanacak? RaptiyeElde edilen veriler nasıl işlenecek? "Pandemi İzolasyon Takip Projesi" hakkında merak edilen tüm soruların cevapları" dedi ve hazırlanan bir videoyu kamuoyuna sundu.

Koronavirüs salgınının yayılması nasıl engellenecek? İşte Pandemi İzolasyon Takip Projesi | Video

İşte Altun'un paylaşımı;

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun Pandemi İzolasyon Takip Projesini tanıttı
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