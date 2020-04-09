Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İletişim Başkanlığı'ndan son dakika açıklaması

İletişim Başkanlığı'ndan son dakika açıklaması

İletişim Başkanlığı: Koronavirüs ile ilgili alınan yeni tedbirler kapsamında Kovid-19 salgının azaltılması ve hastaların izolasyonu için tarafından '' oluşturuldu. Proje ile evde izolasyon altında bulunması gerekenler evlerini terk ederse telefonlarına uyarı mesajı gelecek. Uyarıya riayet etmeyenlerin durumu emniyet birimleriyle paylaşılacak, gerekli yaptırım uygulaması sağlanacak.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 9.4.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 12:11 ABONE OL
İletişim Başkanlığı'ndan son dakika açıklaması

İletişim Başkanlığı: Koronavirüs ile ilgili alınan yeni tedbirler kapsamında Kovid-19 salgının azaltılması ve hastaların izolasyonu için Sağlık Bakanlığı tarafından 'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' oluşturuldu. Proje ile evde izolasyon altında bulunması gerekenler evlerini terk ederse telefonlarına uyarı mesajı gelecek. Uyarıya riayet etmeyenlerin durumu emniyet birimleriyle paylaşılacak, gerekli yaptırım uygulaması sağlanacak.

SON DAKİKA: CEP TELEFONUNA BU UYGULAMAYI YÜKLEYENLER CORONA VİRÜSÜ RİSKLİ BÖLGELERE YAKLAŞINCA BÖYLE UYARILACAK | VİDEO

İngiltere'de sağlık sistemi sallantıda! Çöp torbalarıyla korunmaya çalışan hemşireler coronavirüse yakalandı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
İletişim Başkanlığı'ndan son dakika açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA