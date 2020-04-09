İnfaz için ayak sürüdüler

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği ve çıkartılması önem taşıyan infaz düzenlemesi konusunda CHP ve İYİ Parti'nin verdikleri sözlerin arkasında durmadıklarını belirtti. TBMM Genel Kurulu'nun iki gün üst üste çalışmasının önlendiğini belirten Zengin şunları söyledi: "HDP teklifin yasalaşmasını istemiyor. Çünkü PKK'lılar da cezaevinden çıksın istiyorlar. Onlar teklifte olmadığı için 'çalışmaları ne kadar uzatabilirsek iyidir' diye bakıyorlar. 'Bu süre içinde cezaevinde mahkumlardan ölenler olur' diye bakıyorlar. Ölümleri istiyorlar. HDP yoklama istiyor. Bizim üzüldüğümüz nokta CHP ve İYİ Parti'nin Genel Kurul'da olan milletvekillerinin 'buradayız' diye sisteme girmemesi. İYİ Parti'den 1, CHP'den 5 kişi var. Girseler de sayı yeterli olmayacak, kapanacak. Ama bu tavır 'biz HDP'nin tavrını destekliyoruz' demektir." AK Parti'nin sağlık çalışanları ile ilgili düzenlemeyi partilerin ortak yapmasını önerdiğini, ancak HDP karşı çıktığı için tek başlarına teklifi verdiklerine dikkat çeken Zengin, "Bence bu teklif infazdan daha önemli. Bu kadar hesap kitap olmaz" diye konuştu. Özlem Zengin, koronavirüsle mücadele kapsamında da önlemlerin çok hızlı alındığını belirterek, "Türkiye sıtma tedavisinde kullanılan kinin temin ederek ölümlerin sayısını düşürmek konusunda netice aldı" dedi.