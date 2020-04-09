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pilot bölge

Valisi , 65 yaş üstü vatandaşlara maske ve kolonya dağıtımında İstanbul’un pilot bölge olarak seçildiğini duyurdu

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 9.4.2020 ABONE OL
İstanbul pilot bölge
Cumhurbaşkanlığı himayesinde Pilot bölge olarak belirlenen İstanbul'daki 1 milyon 150 bin kişiye ulaştırılacak paketlerin tanıtımı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapıldı. Törende konuşan Vali Yerlikaya "Bugün yaptığımız çalışmada, İstanbul pilot bölge olarak belirlendi. Sayın Cumhurbaşkanımıza, İstanbullular adına şükranlarımızı arz ediyorum. Allah razı olsun. Dün itibariyle İstanbul genelinde 65 yaş üstünde olan 1 milyon 150 bin vatandaşımıza paketlerimizi ulaştırmaya başladık" dedi.
Yerlikaya, "Süreçte tüm sektör temsilcilerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla büyük bir dayanışma ruhuyla hareket etti. Herkes elini taşın altına koydu ve destek oldu. Biz Türkiye'yiz. Biz bize yeteriz. Destek verenlere, tek tek teşekkür etmek isterim" ifadelerine yer verdi. Paketlerde, hijyen malzemelerinin yanısıra Başkan Erdoğan'ın mektubu da yer aldı.
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İstanbul pilot bölge
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