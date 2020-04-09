İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı (N.N), twitter hesabından yaptığı çirkin paylaşımı nedeniyle, Bakanlıkça görevden alındı ve hakkında tahkikat başlatıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul'da bir insani ve vicdani ölçüye sığmayacak bu çirkin paylaşımı esefle kınıyorum" diyerek tahkikat başladığını belirtti.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bu görüşmeyi paylaştı. Yaptığı paylaşımda, "Bayrağımızın altında yaşayan herkes kardeşimiz. Bu ülkenin eşit ve onurlu vatandaşı. Hiç kimsenin duygularımızı incitmesine, zedelemesine, ayrımcılık yapmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, çirkin ifadelere maruz kalan aile ile görüştü | Video

GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMADA AİLE FERTLERİYLE KONUŞTU

İstanbul Valisi Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından çirkin bir ifadeye maruz kalan ailenin fertleriyle görüştü. Görüntülü konuşmada aile fertlerinin ve ailelerin halini hatırını ve çocuklarının durumunu sordu.



"HEP SİZLERİN YANINDAYIZ"



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, görüntülü telefon konuşmasında, "Dili doğru dönmeyen personeli açığa aldı, aynı zamanda tahkikat başlatıldı. Biz sizin yanınızdayız. Bu zor günlerimizde, devlet millet el ele olmanın en güzel örneklerini verdiğimiz bir zamanda bacımızın olabilir bir talebiyle ilgili cümlesine o şekilde çirkin bir ifadeler kullanmaya hiç hakkı yoktu. Biz gereğini yaptık, biz sizin yanınızdayız! İstanbul Valiliği Kaymakamımız ve Sosyal Destek Grubumuz Vefa ile hep sizlerin yanındayız. Telefon numaramı hem size hem de bacımıza verecekler, bir şey olursa bizi arasınız" dedi.