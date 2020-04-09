Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Kovid-19 tedbirleri kararlılıkla uygulanıyor! İstanbul'da 143 ceza 1 mühürleme

Kovid-19 tedbirleri kararlılıkla uygulanıyor! 'da 143 ceza 1 mühürleme

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dün yapılan denetimlerde 143 kişiye idari para cezası uygulanırken, 1 iş yeri mühürlendi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 9.4.2020 16:33 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 16:36 ABONE OL
Kovid-19 tedbirleri kararlılıkla uygulanıyor! İstanbul'da 143 ceza 1 mühürleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 8 Nisan'da gerçekleştirdikleri denetimlerde kurallara uymayan kişilere ve iş yerlerine işlem yaptı.

CEZALAR VE MÜHÜRLEMELER VAR

Polis, kurallara uymayan 143 kişiye idari para cezası uyguladı. Bu kişilerden 26'sının 20 yaş altı, 4'ünün ise 65 yaş üstü olduğu ve 6 kişiye de maske takmamaktan işlem yapıldığı öğrenildi. Tedbir yasaklarına uymayan 1 iş yeri de mühürlendi. Denetimlerde kurallara uymayan kişilere ve iş yerlerine toplam 228 bin 281 lira idari para cezası kesildi. Öte yandan polis ekipleri, kentte vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde ikaz yaptı.

Barış Yarkadaş İsrailli gazeteci kadar olamadı! İşte iki gazeteci farkı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Kovid-19 tedbirleri kararlılıkla uygulanıyor! İstanbul'da 143 ceza 1 mühürleme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA