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’da iki apartman karantinaya alındı

, Manisa ’nde ’nun kararıyla bugün saat 18.00’da iki apartmanın karantinaya alındığını açıkladı. Koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar bu kararın uygulanacağı belirtildi.

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Giriş Tarihi: 9.4.2020 19:11 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 19:12 ABONE OL
Manisa’da iki apartman karantinaya alındı

Manisa'nın Soma İlçesi'ndeki iki apartman karantinaya altına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Soma İlçesi'ne bağlı Turgutalp Mahallesi Ceylan Sokak No: 9 ve Cuma Mahallesi Cemalettin Çandarlı Caddesi No: 9'da bulunan apartmanları karantinaya alındığı duyurdu.

Yapılan açıklamada, koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 09 Nisan 2020 tarihli ve 2020/18 sayılı kararı ile söz konusu apartmanların karantinaya alındığı ifade edildi.

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Manisa’da iki apartman karantinaya alındı
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