Manisa’da iki apartman karantinaya alındı

Manisa'nın Soma İlçesi'ndeki iki apartman karantinaya altına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Soma İlçesi'ne bağlı Turgutalp Mahallesi Ceylan Sokak No: 9 ve Cuma Mahallesi Cemalettin Çandarlı Caddesi No: 9'da bulunan apartmanları karantinaya alındığı duyurdu.

Yapılan açıklamada, koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 09 Nisan 2020 tarihli ve 2020/18 sayılı kararı ile söz konusu apartmanların karantinaya alındığı ifade edildi.