Polislerden, şehit yakınlarına ziyaret

KARS NAMAZ VAKİTLERİ

KARS Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, 10 Nisan Polis Haftası ve Berat Kandili münasebetiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan şehit polis ailelerini ziyaret etti. Ziyaretlere maske ve eldivenle giden Sağdıç, ailelere içerisinde maske, eldiven ve hijyen malzemelerinin bulunduğu paketi takdim ederek kandillerini kutladı. Sağdıç, "Bir isteğiniz arzunuz olduğu zaman bize haber verin. Biz de anında geliriz" derken şehit aileleri de Sağdıç'a teşekkür ederek, "Biz de devletimiz ne görev verirse hazırız. Allah devletimize zeval vermesin. Allah sizleri korusun" yanıtını verdi.