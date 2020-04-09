Son dakika: Sağlık Bakanı duyurmuştu! Ve Pandemi İzolasyon Takip uygulaması başladı

Bakanlık, bu kapsamda hastaların takibi ve gerektiğinde uyarılabilmesi için Pandemi İzolasyon Takip Projesini hayata geçirdi.

Proje, kanuni yetki çerçevesinde gerekli izinler alınarak Sağlık Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ve tüm GSM operatörlerinin iş birliğiyle uygulamaya alındı.

Proje kapsamında pozitif vakaların hem kendilerinin hem yakınlarının hem de bütün bir toplumun sağlığı için gerekli olan izolasyon kuralına uyup uymadıklarının takip edilmesi planlanıyor. Böylelikle karantina altındaki kişilerin ve bölgelerin hareketliliği gözlemlenebilecek, salgının yayılmasını önleyici analizler yapılabilecek.

Koronavirüs ile ilgili alınan yeni tedbirler kapsamında, Kovid-19 salgınının azaltılması ve hastaların izolasyonu için Sağlık Bakanlığı tarafından "Pandemi İzolasyon Takip Projesi" (İTP) oluşturuldu. https://t.co/UJbcRlqNokpic.twitter.com/5Fbucevkq6 — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 9, 2020

UYGULAMA NASIL ÇALIŞIYOR?

Koronavirüs riski nedeniyle evde izolasyon altında bulunması gereken kişiler evlerini terk ederse, telefonlarına uyarı mesajı gelecek.

Otomatik çağrı teknolojisi aracılığıyla bu kişilerle anında iletişime geçilecek ve kendilerinden izolasyon altında bulunmaları gereken yere dönmeleri istenecek.

Uyarıya riayet etmeyen ve ihlale devam edenlerin durumu ilgili emniyet birimleriyle paylaşılacak, gerekli idari önlem ve yaptırım uygulanması sağlanacak.

Yol kontrolü yapan emniyet ekipleri, kişinin bilgilerini sorgulayarak izolasyon ihlali yapıp yapmadığını öğrenebilecek.

'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçirildi! İletişim Başkanlığı projenin detaylarını açıkladı | Video

VERİLER BAŞKA BİR DURUMDA KULLANILMAYACAK

Dünyanın farklı ülkelerinde uygulanan benzer projeler, COVID-19 ile mücadelede önemli kazanımlar sağlanmasına imkan veriyor.

Proje kapsamında elde edilen veriler, salgınla mücadele dışında hiçbir amaçla kullanılmayacak ve salgın riski sona erdiği tarihte imha edilecek. Verilerin başka bir hiçbir amaçla kullanılamaması devlet güvencesinde olacak ve sistemin güvenliği sıkı bir şekilde kontrol edilecek.